Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'suç örgütü', 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasıyla ilgili iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın göreve gelir gelmez yakın çevresiyle beraber çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ve belediyeyi bu yapı üzerinden yönettiği iddiasını dosyada belirtti.

Savcılık, Kara’nın belediyedeki önemli bölgelere yeğeni Hüseyin Cem Gül başta olmak üzere akrabalarını ve güvendiği isimleri yerleştirdiğini ifade etti. Öte yandan iddianamede, Kara’nın doğrudan para alışverişinde bulunmadığı fakat çalışanları aracılığıyla sistematik bir menfaat zinciri kurduğu iddia edildi.

OĞLUNA 5.4 MİLYON TL DEĞERİNDE RANGE ROVER MARKA ARAÇ ALDI İDDİASI!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Kara ve yakınlarının banka hesaplarına düzenli olarak açıklanamayan nakit girişleri oldu. 2024’ün ikinci yarısında Kara ve yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün hesaplarına 8,7 milyon TL tutarında belirsiz para aktarıldı. Aynı dönemde Kara, Side Kemer Mahallesi’nde 17 milyon TL’lik villa satın aldı, oğluna Range Rover marka araç aldı ve ailesi adına iki yatırım hesabı açtırdı. Savcılık, bu harcamaların rüşvet gelirleriyle finanse edildiği şüphesiyle villa ve araçlara tedbir kararı istedi.

ÇEKİCİ İLE ANKARA’YA GÖNDERDİ İDDİASI

Manavgat belediye Başkanı Niyazi Kara'nın Ankara Bilkent'te okuyan oğlu A.Ç. Kara için Toros Et Başkanı Demir Demir'i arayarak bir Range Rover araç almasını ve bunu da doğum günü hediyesi olarak çekici ile Ankara'ya göndermesini istediği iddia edildi.

Demir Demir ifadesinde, başkanın kendisine oğlunun İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde okuduğunu 24 Kasım'da doğum günü olmasından dolayı araç hediye etmek istediğini söylediği daha önce pert olan aracının yerine otelcilerden alınan 5 milyon 400 bin TL ödeyerek Range Rover marka lüks araç satın aldığını ve aracı Manavgat'tan çekici ile Ankara'ya gönderdiği iddianamede yer aldı.

Öte yandan iddianamede sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapılması ile ilgili ifadeler de yer aldı.

Mehmet Engin Tüter, verdiği ifadesinde,

"Komisyon konusunda ilk teklif, Cengiz Coşar'dan geldi. Orada oran konusunda bir anlaşma olmadı. Durumu Zafer Süral'a ileteceğimi, işin kendisine verilmesi konusunda ricacı olacağımı söyledim. Hüseyin Cem Gül ile birlikte Zafer Süral'ın yanına gittik. İşin ince işçilik kısmını Cengiz Coşar'a vermesi konusunda ricacı oldum. O da ilerleyen süreçte işi Cengiz Coşar'a vermiş.

Aynı gün ben Hüseyin Cem Gül ile birlikte Cengiz Coşar ile görüşmeye gittim. Cengiz Coşar'a normal şartlarda kazanılan paranın yüzde 20'sinin verildiğini fakat gönlünden ne koparsa verebileceğini söyledim. Hatta 'Vermesen bile olur' dedim. Oradan ayrıldım. İnşaat bittikten 3- 4 ay sonra kendisi beni aradı. Paranın hazır olduğunu söyledi. Ben de 'Gerek yok' dedim. Yaklaşık 10 gün önce de ofisime geldi. Parayı vermeyi teklif etti. Ben de 'Acele etme' dedim. Kendisini geçiştirdim.

“BOŞLUĞUMA GELDİĞİ İÇİN PARAYI KABUL ETTİM”

4 Temmuz 2025 tarihinde de belediyeye gelerek bana bir paket verdi. Paketin içerisinde viski ve baklava kutusu vardı. İçinde para olduğunu söyledi. Ben o esnada boşluğuma geldiği için parayı kabul ettim. Kendisini yolcu ettikten sonra durumdan şüphelendim, bana kumpas kurulduğunu düşündüm. Kendisi çıktıktan hemen sonra iade etmek için koridora çıktım fakat oradan ayrılmıştı. Akabinde de polis ekipleri baskın yaptı."

“BU OLAY KESİNLİKLE BENİM BİLGİM VE ONAYIM DAHİLİNDE DEĞİLDİR”

İddianamede yer alan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın ifadesinde ise "Cengiz Coşar'ı tanımıyorum. Cengiz Coşar'ın Hüseyin Cem Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tarafından Zafer Süral'a yönlendirilip yapılacak olan inşaattan Cengiz Coşar'ın kazandığı paranın belli bir kısmını komisyon olarak istemeleri konusundan haberim yoktur. Ben Mehmet Engin Tüter'in bu olay nedeniyle Cengiz Coşar'dan 110 bin avro alırken suçüstü yakalanması akabinde bu olaydan haberdar oldum. Bu olay kesinlikle benim bilgim ve onayım dahilinde değildir. Benim Mehmet Engin Tüter'in işlemiş olduğu eyleme kesinlikle iştirakim söz konusu değildir" dedi.

"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BEYAN"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar Mehmet Engin Tüter ifadesinde parayı kabul ettiğini fakat Cengiz Coşar parayı verip odadan ayrıldıktan sonra parayı aldığına pişman olup, Cengiz Coşar'ın peşinden koridora çıktığını beyan etmişse de bu hususun suçun sübutuna etki etmediği ve şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği, Mehmet Engin Tüter ve Hüseyin Cem Gül'ün iştirak halinde müştekiye karşı 'İcbar suretiyle irtikap' suçunu işledikleri, her ne kadar örgüt kurucusu Niyazi Nefi Kara ve örgüt yöneticisi Bulem Şahbaz, Sıla Ceyhan Berkaya'nın somut olaya doğrudan iştirakleri tespit edilemese de örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen atılı 'İrtikap' suçundan fail olarak sorumlu oldukları, Manavgat Belediyesi'nde resmi bir görevi olmayan Hüseyin Cem Gül'ün kamu görevlisi sıfatına haiz olmadığı, bu nedenle sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen özgü suç olan 'İrtikap' suçundan sorumlu olur."