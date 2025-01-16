Başkandan bilet isyanı "Garibana paralı bilet, siyasilere bedava!"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bedava bilet isteyen siyasilere isyan etti. Yalçın'ın yaptığı açıklama ile tepkisini gösterdi.

Çorumspor Başkanı Oğuzhan Yalçın, siyasi parti üyelerinin bedava bilet talep etmesine sert tepki vererek "İki hafta önce protokol girişinde elime kağıdı aldım, liste var. Buradan Gençlik ve Spor İl Müdürüne de söylüyorum. Bundan sonraki maçta bizim kulüpten kapıda 2 kişi olacak. Buraya bedava girmeye utanın artık" ifadelerini kullandı.

GARİBAN BİLET ALIYOR

Oğuzhan Yalçın, isim listesini tek tek takip edeceğini belirterek, "Gariban gidiyor bilet alıyor, burada o partinin üyesi, bu partinin üyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yakın olan birisi isim yazdırıyor, protokol tribününe giriyor. Adam 17 bin lira maaş alıyor, maraton tribününden bilet alıyor. Bu kadar mı düştünüz? Kulüpten 2 kişi listeye bakacak, isimlerini alacak. Ben de isimlerin hepsini maçtan sonra sosyal medyada açıklayacağım.100-150 lira verin, hak geçiyor. Bir partinin il başkanı geliyor, arkasında 15 kişi takılıyor. Partiye mensup olunca ne oluyor? Kimse girmeyecek bundan sonra. Gerekirse elime listeyi alır, bağıra bağıra isimleri söyler, protokol tribününden çıkarırım" dedi.