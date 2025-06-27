Başkandan ilginç çıkış! 15 milyon euro için topu kente attı

Kaynak: Haber Merkezi
Başkandan ilginç çıkış! 15 milyon euro için topu kente attı

Süper Lig ekibi Kayserispor'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Nurettin Açıkalın, bütçe için Kayseri halkına çağrıda bulundu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezonda sarı kırmızılı takımın bütçesinin 15 milyon Euro olduğunu ve bunu şehrin oluşturması gerektiğini söyledi.

Başkan Açıkalın, yeni sezon için sarı kırmızılı kulübün 15 milyon euroya ihtiyacı olduğunu belirtti.

FIFA'daki dosyalar, iç ve dış transfer için gerekli olan rakamı açıklayan başkan Açıkalın; "Kayserispor’un genel anlamda toplam bütçesi tahmini 15 milyon euro civarında. Bu takımı layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor" dedi.

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