Başkan'dan mesaj var: Beşiktaş basketbolda tam gaz

Türkiye Basketbol Ligi Final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da kulüp başkanı Serdal Adalı, takıma destek ve teşekkür mesajı paylaştı.

"Bu sezon bize büyük mutluluklar yaşatan, iç sahada galibiyet rekorları kıran, sezon finaline yükselen, Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil eden basketbol takımımız, övgülerin en büyüğünü hak ediyor" diyen Adalı'nın açıklamaları şöyle:

'DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

"İnanan, savaşan, birbiri için oynayan karakterler bir araya geldiğinde neleri başarabileceğimizi gören basketbol takımımızı, oyuncularımızı, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Özkan Arseven ve basketbol icra kurulumuzu, genel menajerimiz Nedim Yücel'i, başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ve teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi kutluyor, Beşiktaş taraftarına yaşattıkları heyecan ve mutluluk için teşekkür ediyorum.

İç sahada, deplasmanda her maçta takımımıza güç veren, bu takımı desteklemekten asla vazgeçmeyen taraftarımız övgünün, teşekkürün en büyüğünü hak ediyor. Basketbolda yeniden başlayan yükselişimizi devam ettirmek için gereken neyse yapacağız. Önümüzdeki sezon da yine şampiyonluk parolasıyla parkede olacağız.

Sizinle gurur duyuyoruz!"