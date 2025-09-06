Başkanın AKP’ye geçiş nedeni bomba etkisi yaptı! CHP’den istifa etmişti…

CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın istifasının gerekçesinin arka planını CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, açıkladı. Atar, "19 Mart günü kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmede ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediği tarafımdan bilinmektedir" iddiasında bulundu.

"7-8 GÜN BİLE HAPİSTE KALAMAM" İDDİASI

Gaziantep’te CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması ile dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın hamlesinin arka perdesi aralandı. Konuya ilişkin Halk TV’ye konuşan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar’dan gündeme damga vuracak bir açıklama geldi.

Atar, Yılmaz’ın istifa ederken yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını aktarırken, “Sayın belediye başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında ortadan kayboldu. 19 Mart günü kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmede ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediği tarafımdan bilinmektedir. Yani istifasının tek gerekçesi bu korkudur” dedi. Yılmaz'ın söz konusu kişiyi Meclis'e getirip konuşturabileceğini belirtti. Atar, Yılmaz'a "7 yıl ceza alacak ne suç işlediniz siz?" ifadelerini kullandı.