Başkanın AKP’ye geçiş nedeni bomba etkisi yaptı! CHP’den istifa etmişti…

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Başkanın AKP’ye geçiş nedeni bomba etkisi yaptı! CHP’den istifa etmişti…

CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, CHP'den AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın istifasının gerekçesinin arka planındaki çarpıcı detayı anlattı.

CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın istifasının gerekçesinin arka planını CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, açıkladı. Atar, "19 Mart günü kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmede ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediği tarafımdan bilinmektedir" iddiasında bulundu.

yillarca-icinde-saklamis-akpye-gecen-belediye-baskanin-erdogan-aski.jpg

"7-8 GÜN BİLE HAPİSTE KALAMAM" İDDİASI

Gaziantep’te CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması ile dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın hamlesinin arka perdesi aralandı. Konuya ilişkin Halk TV’ye konuşan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar’dan gündeme damga vuracak bir açıklama geldi.

Atar, Yılmaz’ın istifa ederken yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını aktarırken, “Sayın belediye başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında ortadan kayboldu. 19 Mart günü kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmede ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediği tarafımdan bilinmektedir. Yani istifasının tek gerekçesi bu korkudur” dedi. Yılmaz'ın söz konusu kişiyi Meclis'e getirip konuşturabileceğini belirtti. Atar, Yılmaz'a "7 yıl ceza alacak ne suç işlediniz siz?" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Yapay zeka ile melodinin yeni ritmi! AI ile üretilen notalar
Yapay zeka ile melodinin yeni ritmi! AI ile üretilen notalar
Köye inen ayıyı kaçıran gece operasyonu
Köye inen ayıyı kaçıran gece operasyonu
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!
Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi