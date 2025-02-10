Başkanın maaşı genel kurulu karıştırdı, üyeler yumruklaştı!

MESKOP’un 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu, Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Seçimde mevcut başkan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, kooperatifin yeni başkanı olmak için yarıştı.

Seçime katılımın yüksek olması da dikkat çekti.

Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona girdi.

BAŞKANIN MAAŞI KAVGA ÇIKARDI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık, ücret ve huzur hakları ile ilgili maddede kooperatif başkanına 120 bin lira maaş ücret verilmesi maddesi oylandığında salonda gerilim arttı.

Bazı üyeler alınan maaşların, milletvekilleri maaşlarından fazla olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Daha sonra iki başkan adayı maaşın 75 bin lira olması yönünde karar aldı.

MAAŞ 60 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sırada üyelerden Ramazan Zonguldak divana, başkan maaşının 60 bin lira olması yönünde önerge verdi.

Başkan maaşının 120 bin liradan, 60 bin liraya indirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.