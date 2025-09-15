Başkanın makam aracı depremzede çiftin gelin arabası oldu

Battalgazi'de yaşayan genç çiftin mutluluğuna anlamlı bir jest damga vurdu. Tekstil sektöründe çalışan Ensari Kaya, Instagram üzerinden Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a ulaşıp düğünlerinde gelin arabası için makam aracını kullanmak istediğini iletti. Başkan Taşkın da gençlerin talebine kayıtsız kalmayarak aracını süsletip çiftin hizmetine sundu.

Genç damat Ensari Kaya, sosyal medya üzerinden ulaştığı Başkan Taşkın'ın kendisine kısa sürede dönüş yaptığını belirterek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, aracını gelin arabası olarak kullanmamıza izin verdi" dedi. Gelin Arzu Kaya da, "Başkanımız bu mutlu günümüzde yanımızda oldu. Çok teşekkür ederim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Damadın babası Kazım Kaya da Başkan Taşkın'a teşekkür ederek, "Aracı bize tahsis etmesi bizim için çok önemliydi. Böyle bir jest bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın'ın jesti, depremzede genç çiftin düğününe ayrı bir anlam katarken, mahallede de sevinçle karşılandı. Mutluluklarını paylaşan çift, araçla önce kuaföre götürüldü ardından da gelin evinden alındı. Evden konvoy eşliğinde çıkan çift düğün salonuna da gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla gitti. Depremzede çift düğün sonunda da yeni hayatlarına uğurlandı.