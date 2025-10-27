Trabzonspor, kulübün adı ve yöneticilerinin fotoğrafları kullanılarak telefon üzerinden yapılan sahte loca satışı girişimlerine karşı resmi bir açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulüp, dolandırıcılık şüphesi taşıyan aramalara karşı taraftarlarını dikkatli olmaya çağırdı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün adını ve yöneticilerimizin fotoğraflarını kullanarak telefon yoluyla loca satışı yapıldığı ve bu kapsamda taraftarlarımızdan para talep edildiği yönünde tarafımıza yeniden ihbarlar ulaşmıştır.

Yapılan incelemelerde, 0551 358 74 01 ve 0501 551 58 46 numaralı telefonlardan bazı taraftarlarımızın arandığı; Başkanımız Ertuğrul Doğan ile Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın yapay zekâ ile oluşturulmuş ses kayıtları ve yönetim kurulu üyelerimizin fotoğrafları kullanılarak loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Bir kez daha önemle vurgulamak isteriz ki;

Kulübümüz hiçbir şekilde telefonla, bireysel aramalarla veya mesaj yoluyla loca satışı gerçekleştirmemektedir.

Taraftarlarımızdan, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz.

Kulübümüz, yöneticilerimizin isimlerini kötüye kullanan kişi veya kişiler hakkında gerekli tüm hukuki işlemleri başlatacaktır."