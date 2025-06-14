Başkanvekili seçilen AKP’li Karadeniz “Bankamatik memuru” çıktı! Erdoğan telefon açarak kutlamıştı! Tutuklanan CHP'li Başkan'ın yerine geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle yapılan incelemelerde bu durumun ortaya çıktığı ve Karadeniz’in 2020’de İSPARK ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Karadeniz’in açtığı işe iade davasını ise kaybettiği öğrenildi.

TARTIŞMALI SEÇİM VE ‘MİLLİ İRADE’ TEPKİSİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin, İBB’ye yönelik 5’inci dalga operasyonda tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde yapılan oylamada AKP’li Eray Karadeniz başkanvekili seçilmişti. Bu durum, belediyenin fiilen CHP’den AKP’ye geçmesi anlamına gelirken, muhalefetten sert tepkiler gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları “milli iradenin gaspı” olarak nitelendirirken, Karadeniz’in seçimin ardından gülerek poz vermesi ve esnafı selamlaması sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

‘BANKAMATİK MEMURU’ İDDİASI GÜNDEMDE

Onlar TV’den Barış Pehlivan’ın haberine göre, Karadeniz’in geçmişine ilişkin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. İddialara göre, avukat olan ve kariyerine ilişkin bilgileri sosyal medyada paylaşan Karadeniz, İSPARK’taki görevinden hiç bahsetmedi. Ancak yapılan araştırmalarda, Karadeniz’in 2010-2020 yılları arasında İSPARK’ta “otopark şefi” olarak kayıtlı olduğu, fakat fiilen çalışmadığı ortaya çıktı.

CHP'li belediye AKP yönetimine geçti!

İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı seçilmesinin ardından yapılan denetimlerde, Karadeniz’in yalnızca maaş almak için İSPARK’ta “bankamatik memuru” olarak görevlendirildiği tespit edildi.

TANIKLAR: “KARADENİZ’İ HİÇ GÖRMEDİK”

Karadeniz’in 2020’de işten çıkarılmasının ardından açtığı işe iade davasında, mahkemeye sunulan tanık ifadeleri iddiaları güçlendirdi. İSPARK’ta 9 yıl çalışan bir personel, Karadeniz’in ismini ilk kez mahkeme tutanağında duyduğunu ve Eminönü-Unkapanı otoparkında hiç görmediğini belirtti. 15 yıllık bir başka İSPARK çalışanı ise Karadeniz’in adını sadece evraklarda “otopark şefi” olarak gördüğünü, ancak iş yerinde hiç karşılaşmadığını ifade etti.

MAHKEME İDDİALARI HAKLI BULDU

Mahkeme, tanık beyanları, tutanaklar ve izin belgelerini inceleyerek Karadeniz’in 10 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldığını doğruladı. İşten çıkarılmasının usule uygun olduğuna hükmeden mahkeme, Karadeniz’in işe iade talebini reddetti.

Karadeniz hakkındaki bu iddialar, Gaziosmanpaşa’daki tartışmalı vekâlet sürecine yeni bir boyut kazandırırken, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.