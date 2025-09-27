Başkasının ziline basıp kaçan yandı! Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay’dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Buna göre, husumetli olan kişinin ziline basarak kaçan şahsa verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, husumetli olduğu eski komşusunun ziline basarak kaçan kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kişi, komşularıyla yaşadıkları sorunların ardından başka bir yere taşındı.

Taşınmanın ardından da eski komşusu ile aralarındaki husumet devam eden kişi, gece saatlerinde evin önüne gelerek zile bastı ve kaçtı. Eski komşu, olaydan duyduğu rahatsızlık üzerine, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde düzenlenen "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakim karşısına çıkan sanık, Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atılı suçu işlemediği, suç işlediğine dair tanık ve delil bulunmadığını ileri süren sanık, karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasına hükmetti.

Dairenin kararında, toplanan deliller kapsamında atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olduğu belirtilerek, mahkemece eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, bu nedenle temyiz isteminin reddedildiği ifade edildi.

