Başkent kulislerinin kurdu duyurdu: Erteleme kararında Saray’ı devreye sokan isim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası’nın Saray’a CHP'ye kayyum atılması halinde büyük bir vurgun olacağını önceden ilettiğini iddia etti.

Başkent kulislerinin kurdu olan usta gazeteci Sabahattin Önkibar, dünkü kurultay davasında erteleme kararının çıkmasının ardından bugünkü yayınında çarpıcı bir iddiayı paylaştı. Önkibar, Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası’nın Saray’a CHP'ye kayyum atılması halinde büyük bir vurgun olacağını önceden iletmesinin kararda etkili olduğunu öne sürdü.

24 EKİM’E KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptalinin ardından göreve kayyum olarak CHP’li eski vekil Gürsel Tekin getirilmişti. İlde alınan kararın ardından dün görülen kurultay davasına gözler çevrilmişti. Mahkeme ise kurultayın ertelenmesine karar verdi. 24 Ekim’e kurultay davası ertelendi.

"MEHMET ŞİMŞEK’E İLETMİŞ"

Erteleme kararına ilişkin başkent kulislerinin kurdu olan usta gazeteci Sabahattin Önkibar bomba bir iddia geldi. Önkibar bugünkü YouTube yayınında Saray’a karar için talimat gittiğini öne sürerken bunun ise Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası’ndan olduğunu iddia etti.

Önkibar’ın açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

“Dün akşam saatlerinde Ankara'da konuşulan Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası'nın Saray’a CHP'ye kayyum atılması halinde büyük bir vurgun olacağını önceden iletilmesiydi. Zaten bıçak sırtında olan ekonominin böyle bir vurgunu taşıma imkanı olmadığı aktarılmış. Faiz indirimi ile beraber dövizi güç bela tutan Merkez Bankası, ‘Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması halinde kontrolü sağlayamayacağını’ Mehmet Şimşek’e iletmiş. O da Saray’a iletmiş. Bu kulis fısıltısını doğrulayan gelişme ise mahkemenin erteleme kararına borsanın yüzde 4 yükselişle olumlu tepki vermesi oldu.”

onkibar-222.png

Son Haberler
İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek
İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek
Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı
Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı
Aile içi şiddetin yeni adresi! Atakum: Ağabey gözaltına alındı
Aile içi şiddetin yeni adresi! Atakum: Ağabey gözaltına alındı
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon
Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu
Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu