﻿Başkent Kültür Yolu'nda Hakan Aysev rüzgarı

AA
Festival kapsamında CSO Ada Tarihi Salon'da, soprano Funda Uyanık ile konser veren Aysev'e, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.
Sevilen şarkılarından oluşan programla sanatseverlerin karşısına çıkan Aysev'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
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