﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı

Şevket Gölük / Yeniçağ / Ankara Muhabiri

Özel tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü ile 25 ilçenin tamamında yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri bugün itibarıyla Ankara halkına en uygun fiyatlarla satışa sunulmaya bugün başlandı. İlk hizmet noktası da şehrin en merkezi yeri olan Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı oldu.

Son zamanlarda kırmızı et ve beyaz et fiyatlarının ülkemizde artış göstermesi nedeniyle Ankaralılar bu yeni hizmetten yararlanmak için başkent mobil market önünde kısa sürede toplandı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Sorumlu Veteriner Hekimi Mutlu Ergün, “Başkent Mobil Market Projesi kapsamında üreticiden alınan yerli besin hayvanlarımızın muayenelerini kurumumuz veteriner hekimlerimizle sağlayarak son tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünleriyle buluşturuyoruz. Ayrıca tüm satılacak ürünlerin Ankaralı besicilerden temin edileceğini ve bu uygulamanın Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini" açıkladı.

Başkent Mobil Market önünde sıra bekleyen vatandaşlar bu tür bir hizmetin yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisinde kendileri için çok iyi bir hizmet olduğunu belirterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürler ettiklerini beyan ettiler.

Başkent Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara’nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştirecek. Başkent Mobil Market çalışma takvimi ve adresleri resmi internet sayfalarından ve sosyal ağ adreslerinden duyurulacak.

Bu süreçte Başkent Market şubelerinde de aynı fiyatlardan kırmızı ve beyaz et satışını gerçekleştirecek olan Ankara Halk Ekmek, Ankara içinde özellikle Başkent Market şubelerinin olmadığı ilçe ve semtlerde de uygun fiyatlı, temiz, leziz ve güvenilir et ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.