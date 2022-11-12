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Başkent Üniversitesi personel alacak

Başkent Üniversitesi öğretim elemanı olarak 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 06:35
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Başkent Üniversitesi personel alacak
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Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen bölümlerine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

** Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

: 28 Kasım 2022 Pazartesi : 29 Kasım 2022 Salı : 30 Kasım 2022 Çarşamba

: 02 Aralık 2022 Cuma

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