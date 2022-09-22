Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını açıkladı 

Gazete Durum'un haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün saat 14.00'te faiz kararını kamuoyuna açıklayacak. Ziraat Bankası eski müdürü ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu Merkez Bankası'nın faiz indireceğini belirtti.

Merkez Bankası'nın faizde 100 baz puan indirime gideceğine ilişkin beklentisi olduğunu söyleyen Babuşcu, "Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye çekecek. Cumhurbaşkanı da rezervlerimizin güçlendiğini söyleyerek, bir alt yapı oluşturdu" dedi.

Şenol Babuşcu, faizin yüzde 13 ile 12 olmasında bir fark olmadığını belirtirken, "Belki bir miktar kurda yükseliş yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI 1 YILDIR ARALIKLI OLARAK FAİZ İNDİRİYOR

Merkez Bankası, Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlayarak politika faizi 4 ayda 5 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılının ilk 7 toplantısında faizde değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Geçtiğimiz ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası PPK, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti.