Başkent Üniversitesi’nde tarihi buluşma!

Eski YÖK Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, eski Devlet Bakanı Murat Karayalçın, Eski Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden katılımcılar arasında yer aldı.

TARİH, ONUR, KARARLILIK: LOZAN’IN 102. YILINA VEFA DOLU BİR PANEL

1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın üzerinden tam 102 yıl geçti. Ancak o gün atılan imzanın taşıdığı anlam ve bıraktığı miras, bugün hâlâ aynı kuvvetle hissediliyor. Başkent Üniversitesi, bu tarihî dönüm noktasını sadece anmakla kalmadı; anlamlandırdı, tartıştı, sorguladı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜÇLÜ MESAJ: “LOZAN, EGEMENLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR”

Etkinliğe yoğun programı nedeniyle katılamayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği yazılı mesaj, salonda büyük dikkatle dinlendi.

Özgür Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsmet İnönü’nün başkanlığındaki heyetin kararlılığıyla imzalanan Lozan Barış Antlaşması, ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili anlamına gelmektedir.

102. yılını idrak ettiğimiz bu tarihî belge, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınan egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve ulusal iradesinin en güçlü sembolüdür. Lozan, sadece bir anlaşma değil, bir milletin varoluş belgesidir.”

Bu mesaj, panele damgasını vuran başlıklardan biri oldu.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HAKAN ÖZKARDEŞ

“BU TOPRAKLARIN TAPUSU O GÜN ALINDI”

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, açılış konuşmasında Lozan’ın yalnızca diplomatik bir zafer değil, aynı zamanda tarihsel bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“Lozan’ı bir yenilgi olarak görmek kadar büyük bir talihsizlik olamaz” diyen Özkardeş, şu sözlerle dikkat çekti:

“İsmet Paşa, cebinde Atatürk’ün verdiği altın kalemle bu anlaşmayı imzalamıştır. Bu bir detay değil, bir mesajdır. Çünkü o kalemle yalnızca bir belgeye değil, bir millete imza atılmıştır.”

Özkardeş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’deki askeri öngörüsünün Lozan’ın da zeminini oluşturduğunu belirterek, genç nesilleri tarih bilincine sahip çıkmaya çağırdı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KURUCUSU PROF. DR. MEHMET HABERAL

“UĞURLAR OLSUN DEMEYİ BİLİRİZ”

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ise konuşmasında duygulara, fedakârlığa ve Cumhuriyet’in kurucu ruhuna vurgu yaptı.

“Boyunlarında idam fermanı, karşılarında yedi düvel, içeride koltuk sevdalıları vardı ama biz buradayız” sözleriyle başlayan konuşması, salondaki herkesi derinden etkiledi.

Haberal’ın şu sözleri uzun süre alkışlandı:

“İsmet Paşa’ya ‘Bu anlaşmayı imzalamazsanız biz gideriz’ dendiğinde verdiği yanıt sadece iki kelimeydi: Uğurlar olsun.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları böyle yapar. Tarih bilmeyenler geleceğe yön veremez. Çanakkale’yi, Dumlupınar’ı, Koca Seyit’i ve cepheye kağnıyla mermi taşıyan kadınlarımızı unutan bir nesil, bu ülkeye hizmet edemez.”

Haberal, konuşmasının sonunda “eğitim, sağlık ve adaletin” bir ülkenin üç temel direği olduğunu vurgulayarak, Başkent Üniversitesi olarak bu üç alanda kalıcı eserler bırakmak sorumluluğu taşıdıklarını belirtti.

İNÖNÜ VAKFI BAŞKAN YARDIMCISI – 26. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ GÜLSÜN BİLGEHAN

‘’TÜRK MİLLETİ UNUTMAZ, VEFALIDIR”

Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümünde, Cumhuriyet’in kalesi Başkent Üniversitesi’nde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Katılımcılar arasında yer alan İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, hem geçmişe hem bugüne ışık tutan sözleriyle dikkat çekti.

“Ben burada sadece Lozan Antlaşması’nı imzalayan İsmet Paşa’nın torunu olarak bulunmuyorum” diyen Bilgehan, şu ifadelerle salonda duygusal anlar yaşattı:

“İyi ki bu ülkede onları seven, onların izinden yürüyen milyonlarca vefalı vatandaşımız var. Onları unutmuyorlar, vefaları var. Türk Milleti büyük bir millettir. Unutmaz, sahip çıkar. İyi ki hâlâ ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ diyebiliyoruz.”

Bilgehan’ın bu sözleri salondan büyük alkış alırken, etkinliğe katılan öğrenciler ve akademisyenler, Lozan’ın mirasına sahip çıkmanın Cumhuriyet’i yaşatmakla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Programın onur konuklarından biri de Lozan Marşı’nın söz yazarı, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden’di.

UZMAN İSİMLERLE LOZAN’IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ MASAYA YATIRILDI

Moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Yelda Ongun’un yaptığı panelde;

Gazeteci-Yazar Taha Akyol, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Çaycı ve ATAMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özcan söz aldı.

Konuşmalarda, Lozan Antlaşması’nın tarihî ve hukuki boyutları, İsmet İnönü’nün diplomatik liderliği ve antlaşmanın günümüz siyasetindeki yeri çok boyutlu olarak ele alındı.

GAZETECİ - YAZAR; TAHA AKYOL

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SADİ ÇAYCI

ATAMER MÜDÜRÜ DOÇ. DR. HALİL ÖZCAN