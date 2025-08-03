Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı

Kentte yağış nedeniyle zemin ve bodrum kattaki bazı ev, iş yeri ve depoları su bastı, kanalizasyonlar taştı.
Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları yürüttü.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin, sağanak nedeniyle 1450 araç ve 3 bin 80 personel ile çalışma yürüttüğü bildirildi.
Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.
Eskişehir-Polatlı yolunda sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, Sincan-Ayaş yolunda da su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle Sincan'ın Malazgirt ve Tandoğan mahallelerinde kanalizasyonlar taştı, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.