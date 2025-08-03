Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı

Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı
Düzenleme: Kaynak: AA

Sağanak Sincan, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 1

Kentte yağış nedeniyle zemin ve bodrum kattaki bazı ev, iş yeri ve depoları su bastı, kanalizasyonlar taştı.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 2

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları yürüttü.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 3

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, sağanak nedeniyle 1450 araç ve 3 bin 80 personel ile çalışma yürüttüğü bildirildi.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 4

Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 5

Eskişehir-Polatlı yolunda sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, Sincan-Ayaş yolunda da su birikintileri oluştu.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 6

Sağanak nedeniyle Sincan'ın Malazgirt ve Tandoğan mahallelerinde kanalizasyonlar taştı, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 7
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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 8
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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 9
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Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı 10
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