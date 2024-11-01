Başkent'in 'Derin Kulağı' herkesin gözünden kaçan ayrıntıyı yakaladı! Bahçeli'nin şifresini çözdü

Karar Gazetesi yazarı Fehmi Kotu köşesinde Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik gündeme oturan konuşmasını ele aldı ve yaptığı analizleri paylaştı.

ERDOĞAN SESSİZ KALDI, BAHÇELİ MERAK ETTİ

Koru, yazısında Bahçeli'nin 'umut hakkı' konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında konuya dair bir açıklama beklenmesine rağmen Erdoğan'ın konuya hiç değinmemesinden bahsederek başlarken, Bahçeli'nin de gelecek tepkiyi merak ettiğini düşündüğünü ifade etti.

MERCEK ALTINA ALDI

Fehmi Koru ortada bir gizem olduğunu ve Agatha Christie'nin ünlü dedektifi Hercule Poirot’nunki gibi gri beyin hücrelerine ihtiyaç olduğunu belirterek "Poirot’luk iddia edemem, ama iyi bir Christie okuyucusu olarak onun tekniğine vakıfım. Gizemi ortadan kaldırmak amacıyla, elde büyüteç şu 15 günde yaşadıklarımızı yeniden gözden geçirdim." ifadelerini kullandı.

"GİZEMİ ÇÖZDÜM"

Sonunda kendisi için gizemi çözdüğünü söyleyen Koru, "Gizemin çözümü, konuşmanın Öcalan, onun Meclis’e gelmesi veya PKK’ya yeniden silah bırakma çağrısında bulunması bölümlerinde değil.Öcalan, gönderdiği mektup ve görevlendirdiği kardeşi ile, on yıl kadar önce, PKK’ya, “Silahları bırakın” tavsiyesinde bulunmuştu zaten. Çözüm, Devlet Bahçeli’nin konuşmasının ‘umut hakkı’ ile ilgili cümleciğinde." şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİ

Koru, çözümün Bahçelinin “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” konuşmasında olduğunu ileri sürdü ve "Gizemi çözmeme yardım eden cümlecik şu: “Umut hakkıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” dedi.

UMUT HAKKI NEDİR? BAHÇELİ NEDEN BU HAMLEYİ YAPTI?

Fehmi Koru son olarak Umut hakkının ne olduğuna ve Bahçelinin bu hamleyi neden yapmış olabileceğine dair tahminini şu şekilde okurlarına aktardı: