Başkentli çocuklar, ‘AGT Çocuk Şenliği’nde buluştu

Başkentli çocuklar için düzenlenen şenlikte, ODTÜ Mezunları Derneği’nin proje ekibi ve AGT üyeleri, 3’üncü ve 8’inci sınıftan 62 öğrenciye eşlik etti. Şenlikte, Yenimahalle’nin Yakacık, Çiğdemtepe, Pamuklar, Barıştepe mahallelerinden ve Çankaya bölgesinden çocuklar bir araya geldi.

Kurulan stantlarda atölye çalışmalarına katılan çocuklar, gönüllü grupların hiphop dans gösterilerini izledi. Ankara Gönüllü Takımı ise yüz, parmak ve tişört boyama, balon-bileklik masası, satranç turnuvası gibi etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü.