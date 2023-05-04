Başkentli çocuklar, ‘AGT Çocuk Şenliği’nde buluştu

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Ankara Gönüllü Takımı (AGT) ve ODTÜ Mezunları Derneği Proje Grubu iş birliğiyle her yıl düzenlenen ‘AGT Çocuk Şenliği’nin 12’ncisi, ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde yapıldı.

Başkentli çocuklar, ‘AGT Çocuk Şenliği’nde buluştu

Başkentli çocuklar için düzenlenen şenlikte, ODTÜ Mezunları Derneği’nin proje ekibi ve AGT üyeleri, 3’üncü ve 8’inci sınıftan 62 öğrenciye eşlik etti. Şenlikte, Yenimahalle’nin Yakacık, Çiğdemtepe, Pamuklar, Barıştepe mahallelerinden ve Çankaya bölgesinden çocuklar bir araya geldi.

Kurulan stantlarda atölye çalışmalarına katılan çocuklar, gönüllü grupların hiphop dans gösterilerini izledi. Ankara Gönüllü Takımı ise yüz, parmak ve tişört boyama, balon-bileklik masası, satranç turnuvası gibi etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü.

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