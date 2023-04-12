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Başkentli minik şoförler ücretsiz trafik eğitiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde Başkentli minikler için ücretsiz olarak düzenlediği trafik eğitimleri başlıyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 09:55
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Başkentli minik şoförler ücretsiz trafik eğitiminde

Başkentli minik şoförler ücretsiz trafik eğitiminde
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ANKA'da yer alan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde Başkentli miniklere ücretsiz olarak verilen trafik eğitimleri başlıyor.
24 Nisan Pazartesi günü başlayacak eğitimlere ana sınıfı ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri katılabilecek. Akülü arabalarla teorik ve uygulamalı olarak verilecek eğitimler, okulların kapanacağı tarihe kadar sürecek.

RANDEVULAR 12 NİSAN’DA ALINMAYA BAŞLIYOR
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü eğitimleri, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak verecek.

24 Nisan tarihinde ilk ders zilinin çalacağı trafik eğitimlerine katılmak isteyen okullar, 12 Nisan tarihinden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 15 38-507 11 80” numaralı telefondan randevu alabilecek.

İLK DERS 24 NİSAN’DA
Eğitimler ise 24 Nisan’da başlayacak, hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine; ana sınıfı ile 1’inci ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek.

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