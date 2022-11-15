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Başkentte 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförü yargılanıyor

Ankara'da 22 Aralık 2021'de 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına devam edildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:17
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Başkentte 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförü yargılanıyor

Başkentte 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförü yargılanıyor
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Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve avukatları katıldı.

Sanık Çiçek ve avukatının hazır bulunmadığı duruşmada söz alan müşteki Şengül Salman, olay anında şoförün arkasındaki koltukta oturduğunu, büyük bir gürültü duyduktan sonra gözlerini hastane açtığını söyledi.

Kaza nedeniyle vücudunda kırıklar meydana geldiğini belirten Salman, sanıktan şikayetçi oldu.

Kazada iki bacağını da kaybeden müşteki Nurullah Çankal'ın avukatı da sanığın olay öncesi süratli olduğu ve başka araçları sıkıştırarak ilerlediğinin müşteki beyanlarıyla sabit olduğunu öne sürdü.

Avukat, "Sanık olası kastla hareket ederek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermiştir. Sanığın kaçma şüphesi vardır. Tutuklanmasını talep ederiz." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın babası Mehmet Akcabayır ise "Ben çocuğumu vatana millete hizmet etmesi için yetiştirdim. Bu sanık duruşmalara dahi gelmiyor. Bu kişi yine trafiğe çıkacak. Daha kimlerin çocukları ölmesi lazım? Sanığın tutuklanmasını istiyoruz." dedi.

Görüşü sorulan savcı da sanığa uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanık Çiçek'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek, duruşmayı 16 Şubat 2023'e erteledi.

Üye hakimlerden biri, sanığın tutuksuz yargılanması kararına şerh koydu. Hakimin karşı oyunu, "Sanığın EGO şoförü olarak, sözleşmeye bağlı yükümlülükleri kapsamında otobüsün sevk ve idaresinde en yetkili kişi olduğu, bu yükümlülüklerine istinaden tehlikeli eylemlerden kaynaklanan sorumlulukları bulunmaktadır. Sanık hakkında yeni iddialar bulunduğundan TCK 83. madde uyarınca ek savunma alınmalı ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinden dolayı tutuklu yargılanmalıdır. Çoğunluğun görüşüne katılmıyorum." şeklinde gerekçelendirdi.

OLAY

EGO Genel Müdürlüğüne ait 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilen Çiçek hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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