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Başkentte "İtalya'ya Yolculuk" sergisi açıldı

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında İtalyan fotoğrafçı Sissa Micheli ve İtalyan Deniz Kuvvetlerinin fahri ressamı Lorenzo Mariotti'nin eserlerinin sergilendiği "İtalya'ya Yolculuk" sergisinin açılışı yapıldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:17
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Başkentte "İtalya'ya Yolculuk" sergisi açıldı

Başkentte ''İtalya'ya Yolculuk'' sergisi açıldı
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AA

CerModern'deki açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve birçok davetli katıldı. Yavuz, Adana, İzmir ve Gaziantep'i de dahil ederek festival düzenlenen kentlerin sayısını artıracaklarını vurgulayarak, "Düzenlediğimiz festivallerle herkesin zevkine ve ilgisine göre sanattan dansa, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara üç bini aşkın sanatsal etkinliklerle milyonlarca insanı 15 bine yakın sanatçıyla buluşturuyoruz. Amacımız, kültür ve sanatı herkes için erişilebilir hale getirmek." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Marrapodi de Ankara'da yaptıkları kültürel iş birliğini ilerleyen zamanlarda diğer kentlerde de görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu yakın iş birliğinin ikili ilişkilere katma değer sağlayacağına inandıklarını belirten Marrapodi, gelecekte bu tür adımların daha çok artmasını beklediklerini kaydetti. Sergi, 23 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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