Başkent’te mide bulandıran görüntü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başkent’te mide bulandıran görüntü

Ankara’da Tarım İl Müdürlüğü tarafından uygunsuz et nakli yapan firmaya 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası verildi.

Başkentte bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ayrıca söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı. İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

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