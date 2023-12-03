Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı...

Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarı Ankaragücü ikinci yarı Beşiktaş daha etkiliydi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe attı.
Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 17'ye yükseltirken, Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş 26 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.