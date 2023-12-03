Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı...

Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarı Ankaragücü ikinci yarı Beşiktaş daha etkiliydi.

KAYNAK: AA
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 1

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 2

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe attı.

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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 3

Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 4

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 17'ye yükseltirken, Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş 26 puana ulaştı.

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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 5

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 6
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 7
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 8
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 9
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 10
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 11
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 12
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 13
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 14
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 15
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 16
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 17
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 18
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 19
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 20
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 21
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 22
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 23
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 24
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 25
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 26
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 27
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 28
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 29
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 30
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 31
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 32
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 33
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 34
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 35
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Başkent'te mücadele çok galip yok. Ankaragücü Beşiktaş maçının fotoromanı... 36
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