Başkentte ne Gençlerbirliği ne Alanyaspor! Oğul Hagi'den babaya selam

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Alanyaspor 14. dakikada öne geçti. Zuzek'in, İbrahim Kaya'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına Ianis Hagi geldi. Kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı frikikte topu sağ üst köşeden ağlara gönderen Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlatan bir gol attı.

Ianis Hagi, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10 bin 640 gün sonra Gençlerbirliği filelerine gönderdi.

35. dakikadaki Gençlerbirliği atağında Niang'ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Gençlerbirliği, 66. dakikada Zan Zuzek'le beraberliği yakalasa da Alanyaspor, 69. dakikada Ui-jo Hwang'ın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı.

Ankara ekibi ise 76. dakikada Niang'ın penaltıdan attığı golle yeniden skoru eşitledi: 2-2

Mücadele 2-2 berabere sona erdi.