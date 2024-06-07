Başkentte sağanak alarmı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkentte sağanak alarmı

Ankara'da il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara’da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sebebiyle kentte yaşam olumsuz etkilenmiş, bazı binaların çatısı uçmuştu.

Ankara Valiliği, bugün için de bir uyarı paylaşımında bulundu. Yapılan uyarıda, il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliğin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. 64840-1.jpg

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