Başkentte su kesintisi uyarısı

Ankara’nın Pursaklar ilçesi ile Keçiören ilçesinin Bağlum semtinde, yarın saat 21.00’den itibaren su kesintisi uygulanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin altında hizmet verdiği ve tesisin bakım, onarım ile revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Pursaklar ve Bağlum’da vatandaşlara belirli süre su verilemeyecek. ASKİ, su kesintisinin 21 Ağustos’ta Pursaklar’da 12.30, Bağlum’da ise 15.00’te sona ereceğini açıkladı. Vatandaşların bu süre zarfında su tasarrufu yapmaları ve ihtiyaçlarını önceden karşılamaları önerildi.

Yetkililer ayrıca, su kesintisinin tesisin kapasitesini artıracak ve uzun vadede daha sağlıklı içme suyu teminini sağlayacak çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı. ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun düzenli olarak verileceğini bildirdi.