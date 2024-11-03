Başkent’te yangın

Kaynak: İHA
Başkent’te yangın

Başkent'te 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Başkent'te 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

aw321522-03.jpg

Ankara'nın Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahalede bulunan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken binada dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edildi.

Yangının çıkış sebebi yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Son Haberler
Bakü’de zafer koşusu düzenlendi
Bakü’de zafer koşusu düzenlendi
Kuşadası’nda çocuklara spor sevgisi aşılandı
Kuşadası’nda çocuklara spor sevgisi aşılandı
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Çorum’da bir binada patlama meydana geldi: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Çorum’da bir binada patlama meydana geldi: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Tayland, Loy Krathong'a hazır
Tayland, Loy Krathong'a hazır