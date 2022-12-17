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Başkentte yoğun sis etkili oldu

Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 08:25
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Başkentte yoğun sis etkili oldu

Başkentte yoğun sis etkili oldu
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Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altını düşerken sürücüler takip mesafesini açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

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