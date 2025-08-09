Başkentte yürekleri ısıtan görüntü

Kaynak: İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde mevsim normallerini üzerinde seyreden sıcaklarda susuz kalan bir kaplumbağaya vatandaşlar su verdi.

Sincan ilçesi Yenikent semtinde vatandaşlar asfalt yolda bir kaplumbağa gördüler. Kaplumbağanın zor durumda olduğunu gören vatandaşlar, önüne su koydular. Kaplumbağa önüne konulan suyu doyasıya içti. O anlar yürek ısıtan görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar kaplumbağayı daha sonra yoldan araziye geçmesine yardımcı oldu. Kaplumbağanın önüne konular suyu içme anları vatandaş tarafından görüntülendi.

