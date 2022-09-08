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Başkent’teki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Başkent’te bulunan çocuk cesedi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 3 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Hassım'ın, akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:08
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Başkent’teki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Başkent’teki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
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Olay, Ankara’nı Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 3 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Hassım’ın teyzesi olan Muna Ehas Hıdır, bir taksici ile buluştu. Daha sonra taksici ile eve geçerek evde cinsel birliktelik yaşadılar. Bu sırada yan odada bulunan Rayyan Hassım ağlamaya başladı. Bunun üzerine akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo odaya girdi ve 3 yaşındaki Hassım’ı boğarak öldürdü. 

Bunun üzerine korkarak evden kaçan taksici T.P. ve Hayo, daha sonra dönerek 3 yaşındaki Hassım’ın cansız bedenini bir direğin dibine bıraktı. Olay ile ilgili hemen tahkikat başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hayo’yu gözaltına aldılar. İfadesinde önce taksiciden bahseden Hayo’nun, sonrasında Keçiören'de tam adresini bilmediği bir evde mavi çarşaf üzerinde birlikte olduklarını beyan ettiği öğrenildi. 

Hayo’nun verdiği bilgiler üzerine tam 120 saat kamera izlendi ve 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü. Çevrede tarife uyan bütün evlerde inceleme yapıldı. Balkonunda söz konusu mavi çarşaf asılı bir evden şüphelenildi ve bu adrese girildiğinde taksici T. P.’nin evde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Taksici T.P. ifadesinde olayı doğruladı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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