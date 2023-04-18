Başkent'teki Malatya Dayanışması’nda son günler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede esnafa destek olunması amacıyla düzenlediği “Malatya Dayanışma Günleri”nde sona yaklaşıldı. Malatya’dan gelen 100 esnafın stant açtığı ve Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Başkent'teki Malatya Dayanışması’nda son günler

ANKA'da yer alan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzede esnaf ve vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Geçen haftalarda Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nin kapılarını Kahramanmaraşlı esnafa açarak ürünlerini satma fırsatı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Malatya Dayanışma Günleri’ne ev sahipliği yapıyor.

SON GÜN 20 NİSAN PERŞEMBE

Başkentliler'den yoğun ilgi gören dayanışma günlerinde 100 esnaf, yöresel ürünlerden antikaya, baharattan giyime, dondurmadan bakır ve gümüşe kadar pek çok ürününün satışını gerçekleştirmeye devam ediyor.

13 Nisan’da kapılarını açan Malatya Dayanışma Günleri, 20 Nisan Perşembe gününe kadar 11.00 ile 23.45 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

MALATYA ESNAFINDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Malatya Dayanışma Günleri’nin kendilerine sadece maddi değil manevi olarak da çok iyi geldiğini söyleyen esnaf, ABB’ye ve Ankaralılar'a şu sözlerle teşekkür etti:

-Burcu Değirmenci: “Biz esnaflara katkı yapılması bizi çok mutlu etti.”

-Emrah Öztürk: “Mağazalarımız depremde yıkıldı. Zor dönemlerinde Kahramanmaraş’a, Hatay’a ve diğer illerimize hep destek olundu.”

-Yusuf Tunahan: “Dükkânlarımız depolarımız yıkıldı. En azından ticari hacim olarak çok kayıplarımız oluştu. Mansur Başkan sayesinde Malatya düzelene kadar ailemizi geçindirebileceğimiz çok güzel bir şey yapıldı. Bütün masraflarımız karşılandı. Tamamen kendimize öz kaynak oluşturabileceğimiz şekilde düzenledi burayı. Malatya’dan gelen esnaflar seçildi fuar için. Bizim acımızı bizim gibi yaşadığı için Ankara halkına da teşekkür ediyorum.”

-Yavuz Özdinç: “Bize can suyu oldu. Sahipsiz kalmıştık, arayış içerisindeydik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular.”

-Şahin Özarslan: “Bize bu imkânı sağladığı için minnettarız. Asrın felaketi olan bu olayda bize kol kanat germesi bizi mutlu etti. Bize Büyükşehirin büyük destekleri oldu. Barınma, yiyecek ve diğer tüm imkânlardan ücretsiz tahsis etti. Belediyemize teşekkür ediyoruz.”

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