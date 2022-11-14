Başkent Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 zanlı tutuklandı

AA'da yer alan haberde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 7-13 Kasım arasında düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 500 gram metamfatmin, 510 gram skunk, 405 gram eroin, 126 gram bonzai, 7 gram kokain, 23 bin 891 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 480 zanlıdan 40'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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