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Başkent Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 480 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:03
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Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 zanlı tutuklandı

Başkent Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 zanlı tutuklandı
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AA'da yer alan haberde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 7-13 Kasım arasında düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 500 gram metamfatmin, 510 gram skunk, 405 gram eroin, 126 gram bonzai, 7 gram kokain, 23 bin 891 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 480 zanlıdan 40'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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