Beşiktaş 43 sayı fark yedi hem de sahasında

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş'ı 88-45 mağlup etti.
Bu sonuçla Nesibe Aydın, ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Tekin, Barış Turgut
Beşiktaş: İrem Naz Topuz 1, Evans 12, Meltem Topaloğlu 5, Reimer 17, İnci Güçlü 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Thomas 9, Egbo 15, Nelson 18, Derin Yaya, Duygu Özen 6, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Beylem İlba, İlayda Güner 5
1. Periyot: 13-24
Devre: 25-42
3. Periyot: 35-62
Beş faulle çıkan: 36.46 İnci Güçlü (Beşiktaş)
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