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Beşiktaş 43 sayı fark yedi hem de sahasında

Beşiktaş sahasında 43 sayı fark yedi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 18:47
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Basketbol Beşiktaş tarihinin en kötü sonuçlarından birine imza attı. Tam 43 sayı fark yediler

Beşiktaş 43 sayı fark yedi hem de sahasında
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş'ı 88-45 mağlup etti.

Bu sonuçla Nesibe Aydın, ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Tekin, Barış Turgut

Beşiktaş: İrem Naz Topuz 1, Evans 12, Meltem Topaloğlu 5, Reimer 17, İnci Güçlü 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Thomas 9, Egbo 15, Nelson 18, Derin Yaya, Duygu Özen 6, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Beylem İlba, İlayda Güner 5

1. Periyot: 13-24

Devre: 25-42

3. Periyot: 35-62

Beş faulle çıkan: 36.46 İnci Güçlü (Beşiktaş)

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