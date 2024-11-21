Basketbol camiası Kaiden Francis'in beklenmedik ölümüyle sarsıldı

Mobile Üniversitesi’nde birinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki basketbolcu Kaiden Francis, 19 Kasım Salı günü, spor salonunda bireysel beceri antrenmanı yaptığı sırada aniden yere yığıldı. Üniversite Başkanı Charles Smith, yaptığı açıklamada, “Kaiden’e hızla müdahale eden öğrenciler ve sağlık ekipleri ellerinden geleni yaptı ancak kurtarılamadı” dedi.

Francis’in takım koçu Darnell Archey, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, genç sporcunun hem yetenekleriyle hem de pozitif enerjisiyle iz bıraktığını belirtti: “Kaiden, sahada henüz potansiyelini yeni göstermeye başlamıştı ama gülümsemesi ve pozitif enerjisi herkes tarafından hissediliyordu. Onun hayatımda yer almış olmasından dolayı minnettarım.”

SAĞLIK TARAMALARINDAN SORUNSUZ GEÇMİŞTİ

Üniversite İletişim Başkan Yardımcısı Kathy Dean, Francis’in yakın zamanda kalp ve akciğer testlerini de içeren sağlık kontrollerinden geçtiğini ve hiçbir soruna rastlanmadığını ifade etti. Francis, antrenman sonrası baygın bulunmuştu. Dean, ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi adına daha fazla açıklama yapmayı düşünmediklerini de belirtti.

Üniversite Topluluğu Yasta

Üniversite, çarşamba günü dersleri iptal ederek, kampüste bir anma etkinliği düzenledi. Başkan Smith, “Francis’in ailesi, arkadaşları ve takım arkadaşlarının bu zor dönemde dualarımıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Florida’nın Fort Lauderdale şehrinden gelen genç basketbolcu, takım arkadaşları ve hocaları tarafından “sevecen, enerjik ve yetenekli” olarak tanımlandı. Francis’in ani ölümü, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

SON VEDA

Francis için üniversitede ilerleyen günlerde daha geniş katılımlı bir anma töreni düzenlenmesi planlanıyor. Anma etkinliklerinde genç sporcunun hem kişiliği hem de sportif başarıları öne çıkarılacak.