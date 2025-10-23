THY EuroLeague'de de görev alan Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı ve hakemlik görevinden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili olarak Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Uros Nikolic'in basketbol hakemliği görevini geçici olarak yerine getirmesinin yasaklanmasına yol açabilecek bir ihlal gerçekleştirdiğine dair makul şüphe nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını aktarıldı.

Sırp basını ise hakemin evinde 250 bin Euro bulunduğu ve suç örgütüyle bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.