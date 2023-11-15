Basketbol maçında maskot kavgaya karıştı. Salondaki müzik herkesin dikkatini çekti

Konyaspor Basketbol- Balıkesirspor arasında oynanan mücadelenin sonunda kavga çıktı. Çıkan kavgaya Konyaspor'un maskotu da dahil olurken, tartışma sırasında salonda çalan müzik sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Basketbol maçında maskot kavgaya karıştı. Salondaki müzik herkesin dikkatini çekti

Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Konyaspor Basketbol ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

Maç sonu Konyaspor'un maskotu, basketbol maçında kavgaya karıştı.

Maçın sona ermesinin ardından “Konyalım yürü” şarkısı çalarken; o esnada Balıkesirspor oyuncuları Konyaspor'un maskotu ile bir tartışma yaşadı.

Yaşanan arbede sonunu yere düşen maskotu Konyasporlu oyuncular yerden kaldırdı.

Gerilimin arttığı o anlarda salonda çalan müziğin 'Konyalım Yürü'den Kurtlar Vadisi dizisinde çalan 'Cendere' parçasına geçişi ise sosyal medyada gündeme oturdu.

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