﻿Dünya Kupası şansımız kalmadı! Ergin Ataman: Provokasyon 

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi

İSTANBUL (AA) - FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Ergin Ataman, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında 77-76 yenildikleri Sırbistan karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

ERGİN ATAMAN: PROVOKASYON VARDI

Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Son iki gündür çok sıkıntılı günler geçiriyoruz, İstanbul'da olan olaylardan dolayı. Çoğumuzun ailesi orada yaşıyor. Türkiye'ye anlamlı bir galibiyet vermek için çocuklarımız sahada çok büyük bir mücadele, savaş verdi. Ama spor bu, şanssızlık bir türlü yakamızı bırakmıyor." dedi.

İyi başladıkları maçın son saniyelerinde şansızlıklar yaşadıklarına dikkati çeken Ataman, "Son ana kadar iyi gidiyorduk. Son topta, son 50 saniyede atamadık. Takımın en iyi oyuncusu (Wilbekin) iki faul atışını atamadı. Ki daha önce 5'te 5 atmıştı. Yine de iyi bir oyun ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın agresif bir oyun ortaya koyduğuna dikkati çeken Ataman, "Çok sert oynadılar. Buna rağmen bakıldığında onlar 24 faul atışı kullanmış, biz ise 17 atış kullanmışız. Maçın son 15 saniyesinde Kenan Sipahi'ye yapılan bir faul vardı. Eurobasket'ten beri çözülemeyen bir hakem sorunu var. Yenilmemize rağmen oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydu. Burada Türk halkının bu çocuklarla gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir takımız. Çok iyi, tecrübeli ve Avrupa Ligi'nde yer alan oyunculara sahip bir takım olan Sırbistan'a bir sayı ile kaybetmek bizi üzdü. Ama dediğim gibi önümüze bakacağız." diye konuştu.

Zor bir atmosferde mücadele ettiklerine dikkati çeken Ataman, "Taraftar, hakemlerin sürekli aleyhimize çalması... Pesic'in benimle muhatap olması olacak iş değil. Micic olayından beri bana ve takımımıza karşı provokasyon vardı." ifadelerini kullandı.