Basketbol Süper Ligi'nde 3 haftalık program açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak 2023-2024 sezonunun ilk 3 hafta programı şöyle:
- 1. Hafta
29 Eylül Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 TOFAŞ-Samsunspor (TOFAŞ)
18.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)
1 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
- 2. Hafta
6 Ekim Cuma:
19.00 Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Salonu henüz belli değil)
7 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)
8 Ekim Pazar:
13.00 Galatasaray Nef-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Salonu henüz belli değil)
18.00 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
9 Ekim Pazartesi:
20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk)
- 3. Hafta
13 Ekim Cuma:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş (TOFAŞ)
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
15 Ekim Pazar:
13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (ENKA)
18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)