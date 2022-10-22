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Potada derbiyi kazanan Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:52
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Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etti

Potada derbiyi kazanan Beşiktaş
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Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş Emlakjet'le karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabaka siyah-beyazlıların 74-67'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş Emlakjet bu sezon ilk kez sahadan galip ayrıldı.

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