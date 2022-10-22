Potada derbiyi kazanan Beşiktaş

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş Emlakjet'le karşı karşıya geldi.
Zorlu müsabaka siyah-beyazlıların 74-67'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş Emlakjet bu sezon ilk kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş Emlakjet'le karşı karşıya geldi.
Zorlu müsabaka siyah-beyazlıların 74-67'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş Emlakjet bu sezon ilk kez sahadan galip ayrıldı.
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