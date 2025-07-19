Basketbol Süper Ligi'nde format değişti!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2025-26 sezonunda Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde uygulanacak formatı kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda önemli değişiklikler yürürlüğe girecek.

PLAY-İN SİSTEMİ RAFA KALDIRILDI

Son sezonlarda uygulamaya konan play-in formatı, 2025-26 sezonu itibarıyla rafa kaldırıldı. Ligde mücadele edecek 16 takım arasından normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, doğrudan play-off bileti alacak. Çeyrek final serileri 2 galibiyet, yarı final ve final serileri 3 galibiyet üzerinden oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI KATILIM KRİTERİ DEĞİŞMEDİ

TBF'nin duyurusuna göre, Türkiye Kupası'na katılım formatı aynı şekilde devam edecek. Ligin ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, kupaya katılma hakkı kazanacak. Puan eşitliği halinde genel averaj esas alınacak.

YABANCI OYUNCU KURALI SABİT KALDI

Yeni sezonda yabancı oyuncu kuralında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Takımlar maç kadrolarına en fazla 7 yabancı oyuncu alabilecek. Sahada aynı anda en fazla 4 yabancı basketbolcu yer alabilecek.