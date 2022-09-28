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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 21:11
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu yenen Türkiye Kupası'nı kazananı Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
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Mücadeleyi  71-62 kazanan dev kupayı müzesine götürdü.

Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Anadolu Efes, 23-15 önde bitirdi. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 42-23 önde gitti.

Farkı koruyan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 54-36 önde tamamladı.

Son çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko'nun bu performansı galibiyet için yetmedi.

Dev mücadeleden 71-62  galip ayrılan Anadolu Efes, 13. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Anadolu Efes, sahadan 71-62 galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

 

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