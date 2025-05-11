Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Semt 77 Yalovaspor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Semt 77 Yalovaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'u 87-78'lik skorla yendi. Bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Semt77 Yalovaspor oldu.

Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u 87-78 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takımı belirledi.

SEMT 77 YALOVASPOR 78 ALİAĞA PETKİMSPOR 87

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk

Semt 77 Yalovaspor : Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu
Başantrenör :Candost Volkan

Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-44 (Aliağa Petkimspor Lehine)

3. Periyot 53-62 ( Aliağa Petkimspor Lehine)

Son Haberler
Şampiyon Kocaelispor 1. Lig'e 4 golle veda etti
Şampiyon Kocaelispor 1. Lig'e 4 golle veda etti
PKK’nın fesih gerçeği ortaya çıktı! 'Bu bir aldatmadır’ Cihat Yaycı açıkladı
PKK’nın fesih gerçeği ortaya çıktı! 'Bu bir aldatmadır’ Cihat Yaycı açıkladı
Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Sivasspor ile Bodrum FK birbirlerini vurdu
Sivasspor ile Bodrum FK birbirlerini vurdu
ABD'li yeni Papa teknolojiye savaş açtı! Kilisenin asıl meselesi...
ABD'li yeni Papa teknolojiye savaş açtı! Kilisenin asıl meselesi...