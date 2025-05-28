Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başlıyor

Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları yarından itibaren oynanacak.

Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ve TOFAŞ, çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.

Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Yarın:

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (Sinan Erdem)

31 Mayıs Cumartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

1 Haziran Pazar:

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

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