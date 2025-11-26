EuroLeague'de Partizan bu yıl istediği sonuçları alamıyor. Geçen hafta Fenerbahçe'ye kendi evinde 99-87 kaybeden Sırp takımı dün gece Atina'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panatianaikos'a karşı 91-67'lik bir yenilgi yaşadı. Bu sonuç Partizan, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan esane koç Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı vermesine neden oldu.

Mozzart Sport'un haberine göre Obradovic, dün gece teknik kadroya takımın antrenörü olarak kalmaya niyeti olmadığını açıkladı.Kulüp yönetimine de aynı şeyi tekrarlayan efsane koç takımla birlikte Belgrad'a dönmedi. Böylece Sırp hocanın 4 yıllık Partizan dönemi sona sona erdi. Partizan yeni başantrenör arayışlarına başlarken en güçlü aday olarak Andrea Trinkieri gösteriliyor.