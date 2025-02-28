Basketbolda heyecan dolu hafta başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)
20.30 Karşıyaka-Beşiktaş Fibabanka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)
18.00 Türk Telekom-Bursaspor Yörsan (Ankara)
2 Mart Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)
20.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Danilos Pizza (Servet Tazegül)
16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)
17.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)
2 Mart Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Trabzonspor-Esenler Erokspor (Hayri Gür)
16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-İstanbul Ankaspor (TOBB ETÜ)
17.00 Haremspor-Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)
2 Mart Pazar:
13.00 Finalspor-iLab Basketbol (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Çağdaş Bodrumspor-OGM Ormanspor (Bodrum)
17.00 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls Co Basket (Kurtdereli)
3 Mart Pazartesi:
20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)