Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kupadaki 8 takımın temsilcileri katıldı. Kupada çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.



Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji

Mersinspor - TOFAŞ

Beşiktaş - A. Efes

Karşıyaka – Galatasaray

Organizasyonda Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi, Karşıyaka - Galatasaray müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Mersinspor - TOFAŞ mücadelesini kazanan takım da Beşiktaş-A. Efes eşlemesinden galip çıkan ekiple oynayacak.