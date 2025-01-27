Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi

Kaynak: İHA
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi

Basketbolda Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi. Çeyrek finaldeki en dikkat çeken eşleşmelerde Beşiktaş ile Anadolu Efes, Karşıyaka ile Galatasaray mücadele edecek.

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kupadaki 8 takımın temsilcileri katıldı. Kupada çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji
Mersinspor - TOFAŞ
Beşiktaş - A. Efes
Karşıyaka – Galatasaray

Organizasyonda Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi, Karşıyaka - Galatasaray müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Mersinspor - TOFAŞ mücadelesini kazanan takım da Beşiktaş-A. Efes eşlemesinden galip çıkan ekiple oynayacak.

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