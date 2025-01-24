Basketbolda Türkiye Kupası’nın sahibi Şanlıurfa’da belli olacak

ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, 14-16 Şubat tarihlerinde Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların yer alacağı ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali, Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde yapılacak. Çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finale yükselen 4 takım da kupayı kazanmak için 14-16 Şubat tarihlerinde Şanlıurfa'da mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda; Fenerbahçe, Tofaş, A. Efes, Galatasaray, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor çeyrek finalinde yer alacak.

Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile de lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi final bileti almak için oynayacak.

Türkiye Kupası'nın çeyrek final kura çekimi, 27 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.