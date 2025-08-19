Baskı hizmetlerini online platformdan sunan şirket, 10. yılında Azerbaycan’a açılıyor

Teknolojik altyapısı ve yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarına ulaşan Türkiye’deki matbaacılık sektörü, yerli oyunculara küresel pazarların kapısını açıyor. 300’ü aşkın ürün ile tüm sektörlere yönelik baskı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayan Bidolubaski.com, 10’uncu yılında Azerbaycan'a açılarak büyümeye devam ediyor. Güçlü yazılım altyapısı, yönetilebilir operasyon süreçleri ve rekabetçi fiyat politikası sayesinde Kafkas bölgesinde kısa sürede etkin bir varlık göstermeyi hedefleyen şirket, Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu pazarına da hızla açılmak üzere hazırlıklarını eşzamanlı sürdürüyor.

“10 yıllık tecrübeyi geleceğe taşırken değişmeyen değerimiz: Kalite ve güven”

Baskı süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmek amacıyla tasarlanan İyibaskı ürünü aracılığıyla Türkiye’nin en büyük zincir restoranlarının tüm şubelerine baskı çözümleri sunan bidolubaski.com'un Kurucu Ortağı Onur Durmuş, kurumsal gelişimlerine dair şu açıklamada bulundu: “Türkiye’de dijital baskı alanında son 10 yılda önemli mesafe katettik. Hem teknolojik altyapımızı geliştirdik hem de çok güçlü ve çeşitli bir müşteri portföyüne ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada, bu birikimi sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte de değerlendirmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Yurt dışı operasyonlarımızı başlatmak için ilk olarak yönümüzü Azerbaycan’a dönüyoruz. Hem dil ve kültürel yakınlık hem de pazarda gördüğümüz büyüme potansiyeli, bu tercihte etkili. Azerbaycan’daki operasyonumuzu kurarken, Kafkasya’da genişlemek üzere bölgedeki yatırımcılarla da aktif görüşmeler yürütüyoruz. Rekabetçi fiyat, yüksek kalite ve dijital altyapımızla bölgede fark yaratmayı planlıyoruz.”

Ortadoğu’daki ilk rota Suudi Arabistan

300'den fazla ürün ve 50 binin üzerinde SKU (stok kodu) ile en geniş ürün gamına sahip olan, 20’den fazla mikroservis mimarisine dayalı geniş yazılım kapasitesiyle sektöründe öne çıkan Bidolubaski.com Kurucu Ortağı Onur Durmuş, büyüme stratejilerine ilişkin ayrıntıları şöyle paylaştı:

“Ortadoğu pazarında farklı bir strateji benimsiyoruz. Bu bölgede bilinirliği artırmak ve yerel bağ kurmak adına Bidolubaski.com ile değil, tamamen yeni bir markayla yola çıkacağız. Bu yeni marka, bölgenin kullanıcı alışkanlıklarına ve dijital alışveriş dinamiklerine uygun olarak kurgulanıyor. Özellikle Suudi Arabistan, 2030 vizyonu doğrultusunda dijitalleşme ve e-ticaret alanında büyük yatırımlar yapıyor. Ülkeye olan yoğun ilgiyi ve gelen talepleri dikkate alarak, ilk Ortadoğu operasyonumuzu burada başlatıyoruz. Bu operasyonun ardından stratejik olarak tüm Körfez ülkelerine açılmayı hedefliyoruz.”

“Her ülkeye 'yerel gibi global' yaklaşımıyla giriyoruz”

Bu büyüme yolculuğunun sadece bir genişleme değil, aynı zamanda Türkiye’de kurdukları başarılı dijital üretim ve hizmet modelini dünyaya ihraç etme süreci anlamına geldiğini ifade eden Onur Durmuş, “Bugün Türkiye’de elde ettiğimiz başarının temelinde, müşteriye sunduğumuz hız, kalite, dijital kolaylık ve güven duygusu yatıyor. Bu değerleri, yurt dışındaki her yeni pazarda da aynı titizlikle sunmak en büyük önceliğimiz. Her ülkeye 'yerel gibi global' yaklaşımıyla giriyor; ihtiyaçları dinliyor, çözümlerimizi ona göre uyarlıyoruz.”

Bidolubaski.com, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlar ve alanında uzman teknoloji ekibiyle, sektörde fark yaratan bir dijital altyapı sunuyor. Güncel teknolojilerle sürekli yenilenen bu yapı, 20’den fazla mikroservisten oluşan otomatize sistemi sayesinde, operasyonel süreçlerin tamamını hatasız ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor. Online tasarım aracından tasarım onay süreçlerine, müşteri destek servislerinden üretim ve lojistik operasyonlarını yöneten özel yazılımlara kadar uzanan 360 derece bir e-ticaret akışıyla kullanıcılarına sorunsuz bir deneyim sağlıyor.