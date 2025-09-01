Baskın seçim senaryolarına son noktayı koydu: Erdoğan’ın seçim formülünü açıkladı! İşte sandığı getirecek gelişme

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türkiye’de erken seçim ihtimalini değerlendirdi. Son dönemde kamuoyunda sıkça dile getirilen baskın seçim senaryolarına karşı çıkan Önkibar, bu iddiaların savunma sanayi gösterileri, Hazine’nin borçlanma rakamları, CHP’ye yönelik olası krizler ve PKK ile ilgili gelişmeler gibi çeşitli gerekçelere dayandırıldığını ifade etti.

Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın nabzını en iyi tutan lider olarak mevcut ekonomik yıkımın farkında olduğunu ve bu koşullarda seçime gitmeyeceğini bildiğini belirterek, “Ne zaman emekliden asgari ücretliye büyük maaş zamları yapılır, tarım ürünlerine iyi fiyat verilirse o zaman seçim yakın demektir” dedi. Erken seçim ihtimalini kesin bir dille reddederek şöyle konuştu:

Sıcak siyasetten bir başka konu baskın seçim olur mu sorusudur. Bu bağlamda türlü türlü gerekçeleri öne sürenler var. Savunma sanayi şovlarını buna bağlayanlar var. Hazinenin 622 milyar lira borçlanmasını buna endeksleyenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki birkaç ay içinde krize sokulacak olmasını buna örtüştürenler var. PKK-Apo açılımının bu aşamada tutulmasını da buna yorumlayanlar var. Ancak daha önce de ifade ettim böyle bir şey yani erken seçim mümkün değildir. Türkiye'de halkın nabzını tutan tek lider Tayyip Erdoğan'dır ve ekonomik yıkımı görüyor. Bu itibarla böyle bir tabloda asla seçime gitmez. Ne zaman emekliden asgari ücretliye büyük maaş zamları yapılır, tarım ürünlerine iyi fiyat verilirse o zaman seçim yakın demektir.